Театральный каток стал центром зимнего досуга в Химках

За первые недели сезона ледовую площадку в Химках посетили около 10 000 человек. Открытие состоялось с расширенной площадью льда и обновленной инфраструктурой.

Театральный каток работает в Химках уже седьмой год подряд. Это самый большой искусственный каток в городе, и катание на нем остается бесплатным. В этом сезоне ледовое поле увеличили, и теперь одновременно здесь могут кататься до 150 человек.

Для гостей работают пункты проката и заточки коньков, доступны услуги инструкторов. На территории оборудованы теплые раздевалки и уютное кафе.

«Я родилась в Химках и рада, что в моем городе есть такая площадка. Каждый год что-то меняется, это всегда приятный сюрприз. В этом году, например, увеличилась площадь льда», — рассказала посетительница катка Мария Ивашкина.

Площадка выполняет не только спортивную, но и культурную функцию. В рамках проекта «Зима в Подмосковье» здесь прошло ледовое шоу «Щелкунчик» под руководством Татьяны Навки и Петра Чернышева с участием «звезд» фигурного катания.

Актуальное расписание сеансов, информация о технических перерывах и возможность регистрации на посещение доступны на официальном сайте sport.mosreg.ru.