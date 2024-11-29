Десятки жителей Химок пришли на открытие бесплатного катка с искусственным льдом на улице Панфилова. Сезон катаний начали юные хоккеисты и фигуристки — воспитанники местной школы по зимним видам спорта.
Ребята выполнили показательные выступления, поучаствовали в командных эстафетах на льду.
Площадь катка составляет около 1,5 тысячи квадратных метров. Даже в небольшой плюс искусственный лед останется крепким благодаря современной холодильной установке. Планируется, что площадка будет работать до самой весны.
Каток работает каждый день, с 10:00 до 22:00. К услугам гостей теплые раздевалки, заточка и прокат коньков.
Ледовая арена радует жителей Химок уже седьмой сезон. Каток на улице Панфилова возвели по программе губернатора Андрея Воробьева «Спорт Подмосковья».
Этой зимой в Химках откроют более 20 ледовых пространств для жителей всех микрорайонах городского округа.
Сезон катков в Подмосковье официально откроется с 1 декабря. Жителям и гостям предложат ледовые арены мирового класса и всеми любимые уютные дворовые коробки, а также местечки среди новогодних огней в парках и на площадях — найти локацию можно на любой вкус. Подробнее об этом — в путеводителе от 360.ru.
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Бесплатный каток с искусственным льдом открыли на улице Панфилова в Химках
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