Бесплатный экскурсионный «Автобус Победы» запустят в Люберцах с 22 апреля

Проект «Автобус Победы» вновь стартует в муниципалитете. В этом году он приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Автобус будет ходить по двум маршрутам: городской «Люберцы — Дзержинский» с посещением ключевых мемориалов и памятных мест в Люберцах и Дзержинском и по населенным пунктам округа «Красково — Томилино — Малаховка» с посещением воинских захоронений и мест, связанных с историей войны.

Во время экскурсии сотрудники Музейно-выставочного комплекса и библиотек округа будут рассказывать пассажирам о ключевых событиях Великой Отечественной, о героях-земляках, покажут архивные фотографии и проведут тематические викторины.

«„Автобус Победы“ — это живой урок истории, который позволит юным люберчанам прикоснуться к героическому прошлому своей земли и осознать ценность мирной жизни», — отметил глава Люберец Владимир Волков.

Всего запланировано 80 рейсов. Ожидается, что экскурсию смогут посетить около 3500 человек.

Рейсы для жителей округа будут отправляться 27 апреля, 4, 11, 18, 25 мая, 1, 8, 15 и 22 июня. Обязательна предварительная регистрация по телефону 8(991)083-96-76 (среда — воскресенье, с 10:00 до 19:00), либо можно оставить сообщение в Telegram (понедельник — воскресенье, с 10:00 до 19:00).