Бесплатные зимние мероприятия стартуют в Солнечногорске 27 января

В городском парке и на набережной «Выстрел» в рамках губернаторского проекта организуют кинопоказы, мастер-классы и спортивные активности. Все события рассчитаны на семейную аудиторию.

Серия бесплатных мероприятий в рамках проекта «Зима в Подмосковье» пройдет с 27 по 31 января. Основными площадками станут городской парк культуры и отдыха и набережная «Выстрел».

На территории резиденции Деда Мороза у озера Сенеж гостей ждут показы мультфильма «Снегурочка», творческие мастер-классы, настольные игры и специальная игровая программа для детей.

Для любителей активного отдыха организуют утреннюю зарядку, спортивные тренировки, скандинавскую ходьбу и забег «5 верст». Все активности подходят для посетителей без возрастных ограничений.

«Зимний пейзаж Солнечногорска — это не только искристый иней и хрустальный воздух, но и особая, живая атмосфера городских парков. Это идеальное время, чтобы наполнить свою жизнь яркими красками, бодростью тела и ясностью ума. Приходите всей семьей!», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Ирина Тишина.

Актуальное расписание мероприятий и обновления доступны на информационных стендах в парке, в официальном телеграм-канале и на сайте.