Бесплатные завтраки получат 23 тысячи учащихся начальных классов Люберец

С начала учебного года в городском округе Люберцы бесплатные горячие завтраки получают 23 236 учеников начальных классов, еще более 15,5 тысячи детей льготных категорий обеспечены горячим питанием. Качество школьного питания проверили заместитель главы муниципалитета — начальник управления образованием Виктория Бунтина и родители учеников в рамках акции «Родительский контроль».

Проверка прошла в Лингвистической школе (Сиреневый бульвар, д. 1). «В рационе школьников в обязательном порядке должны содержаться белки, жиры, углеводы. Сегодня на завтрак была гречка с котлетами, йогурт, напиток. Важно, что школьное питание становится не только полезным, но и вкусным — это способствует формированию правильных пищевых привычек с детства», — отметила Виктория Бунтина.

Родители положительно оценили изменения в организации питания: разнообразие блюд, качество продуктов и размер порций. В образовательных учреждениях Люберец функционируют 49 пищеблоков с полным циклом производства, а также 15 буфет-раздаточных, где готовые блюда доставляются непосредственно в школу.

Мониторинг школьного питания проводится на регулярной основе и находится на контроле управления образованием городского округа Люберцы. С 2020 года по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева реализуется проект «Родительский контроль». Каждый родитель может оценить качество питания, соответствие блюд утвержденному меню и санитарно-техническое состояние обеденного зала. Записаться на проверку можно через Школьный портал Московской области в разделе «Родительская» → «Школьное питание».