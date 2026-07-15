Бесплатные занятия с детьми на спортивных площадках организовали в Мытищах

Возможность подтянуть свои спортивные навыки бесплатно в летние каникулы появилась у детей в округе. Профессиональные инструкторы Центра физической культуры и спорта «Мытищи» проводят занятия по месту жительства, на соседних с домами спортивных площадках.

Юные футболисты оттачивают свое мастерство на дворовых площадках. В программу входят обязательная разминка, тренировочные упражнения на скорость, выносливость, техника, работа с мячом, отработка комбинационной игры, удары по воротам. Тут занимаются не только дети, которые уже входят в состав команд мытищинской детской дворовой лиги, но и новички, только недавно узнавшие о возможности участвовать тренироваться под руководством профессионального инструктора.

«Многие из ребят на время каникул разъехались, но на наши тренировки всегда приходит достаточное количество желающих. Мы никому не отказываем, проводим занятия в полном объеме, работаем индивидуально и ставим командную игру. Все эти навыки обязательно пригодятся ребятам и в дальнейшем», — отметил инструктор ЦФКиС «Мытищи» Михаил Громов.

О расписании занятий можно узнать по телефону ЦФКиС «Мытищи»: 8 (498) 500-05-98.