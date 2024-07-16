Бесплатные занятия по стретчингу и пилатесу пройдут в парке Истры

Жители Истры смогут заняться стретчингом и пилатесом в центральном парке в Истре. Тренировки проводятся профессионалами и совершенно бесплатны.

Занятия ведут специалисты из студии растяжки. Упражнения подойдут как для новичков, так и для более продвинутых спортсменов. Отметим, что данные тренировки направлены на развитие дыхания, ловкости, силы и гибкости. Они улучшают состояние позвоночника, подтягивают фигуру, снимают напряжение в мышцах.

Напомним, что занятия будут проводиться регулярно.

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