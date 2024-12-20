Бесплатные уроки катания на коньках проведут для пенсионеров в Ногинске

Участники проекта «Активное долголетие» из Богородского округа в этом сезоне смогут бесплатно взять коньки напрокат и покататься на катке. Занятия для них проведут в городском парке Ногинска два раза в неделю.

Каток в Центральном парке Ногинска собрал самых энергичных участников губернаторского проекта «Активное долголетие». Кто-то решил встать на коньки после 30-летнего перерыва, а кто-то попробовал прокатиться впервые. Качественный лед, сверкающая иллюминация и украшения создали ощущение приближающегося праздника. Для пенсионеров провели бесплатные сеансы катания на коньках, а гости парка безвозмездно смогли взять их напрокат. Такие занятия пройдут по вторникам и пятницам с 10:00 до 13:00.

Напомним, что для участников проекта губернатора Московской области Андрея Воробьева «Активное долголетие» проводят разнообразные мероприятия и занятия. Каждый может найти себе увлечение по душе.

Сегодня общая численность членов клуба в Богородском округе составляет почти 10 тысяч человек. Всего с начала 2024 года участниками «Активного долголетия» стали еще 1461 человек.