Бесплатные тренировки по воркауту начали проводить в Подольске

Пресс-служба администрации г. о. Подольск

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Подольск

В парке имени Виктора Талалихина в Подольске стартовал федеральный проект «Прорыв к здоровью». В рамках него обучение воркауту проходит бесплатно каждую субботу в 11:00 на новой площадке.

В субботу, 12 июля, участники состязались в австралийских подтягиваниях, висе на турнике, стойке в планке и выполнении упражнения «Стульчик». Победителям вручили смарт-часы и спортивный инвентарь.

Проект стал новым этапом развития уличного спорта в каждом дворе. В четвертый раз программу проводят в парке, привлекая маленьких жителей округа к занятиям спортом.

«Мы проводим разминку, конкурсы и полноценную тренировку, где показываем элементы воркаута», — сказала главный тренер Москвы и Московской области по воздушно-силовой атлетике Аида Сахибова.

Тренировки демонстрируют детям и взрослым возможности этого направления спорта и предлагают участие в конкурсах с ценными призами.