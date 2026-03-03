Бесплатные тренировки по хоккею организовали для детей в Солнечногорске

Солнечногорск присоединился к проекту «Красная машина ДВОР» — серии бесплатных хоккейных занятий для детей от 5 до 14 лет. Инициатива реализуется при поддержке губернатора Московской области, Министерства благоустройства и Министерства спорта Подмосковья.

На центральном катке городского парка культуры и отдыха уже прошли две тренировки — 27 февраля и 1 марта. Суммарно к занятиям присоединились свыше 30 ребят. Каждый участник получил полный комплект снаряжения: шлем, защиту локтей и голеней, клюшку и шайбу. Те, у кого не оказалось собственных коньков, смогли взять их прямо на месте. Проект рассчитан на детей без спортивной подготовки и ставит целью привлечение молодежи к дворовому спорту и здоровому образу жизни.

«Это отличная возможность каждому ребенку независимо от уровня подготовки приобщиться к хоккею, почувствовать себя частью большой спортивной семьи. Мы благодарны организаторам за то, что такие инициативы приходят в наши дворы и парки, ведь это вклад в здоровье и развитие подрастающего поколения, воспитание командного духа и любви к спорту», — отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Запись на тренировки уже открыта, но число участников ограничено. Присоединиться к сессиям можно по следующим формам: 03.03.2026 вторник, 18:00; 04.03.2026 среда, 20:00; 06.03.2026 пятница, 18:00; 08.03.2026 воскресенье, 16:00; 10.03.2026 вторник, 18:00; 11.03.2026 среда, 20:00; 13.03.2026 пятница, 18:00; 15.03.2026 воскресенье, 16:00.