Бесплатные путевки в санатории получили 600 жителей Ленинского округа

В Подмосковье реализуют программу бесплатного санаторно-курортного оздоровления для федеральных и региональных льготных категорий граждан: пенсионеров, инвалидов, ветеранов. В 2025 году этой возможностью воспользовались 600 жителей Ленинского городского округа.

По словам начальника Ленинской соцзащиты Андрея Микова, санаторно-курортное лечение остается востребованной мерой поддержки для жителей региона.

«Бесплатные путевки предоставляют как в здравницы средней полосы России, так и в санатории Черноморского побережья», — пояснил эксперт.

В программу входят медицинские процедуры, оздоровительные мероприятия и полноценное питание для комплексного восстановления здоровья. Путевки на санаторно-курортное лечение распределяют по очереди в автоматическом режиме в соответствии с рекомендуемыми медицинской справкой профилем, сезоном и местом лечения. При оформлении заявления на портале появилась возможность поставить отметку о передвижении на кресле-коляске, чтобы получить направление в санаторий с доступной для инвалидов средой.

Заявление подают через региональный портал «Госуслуги» по ссылке. Подробности о мерах социальной поддержки можно узнать, обратившись по телефону 122 далее 6, в чат-боте «Соцуслуги Подмосковья» или в чате Социалка.Видное.