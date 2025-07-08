Бесплатные мероприятия для жителей и гостей округа пройдут в Солнечногорске

Бесплатные активности для жителей Солнечногорска пройдут в городском парке культуры и отдыха и на набережной «Выстрел». Мероприятия организованы в рамках программы губернатора «Лето в Подмосковье».

Расписание мероприятий включает: 7 июля с 19:00 до 20:00 — концертная программа «Песни о любви» у павильона за памятником Лермонтову; 9 июля с 07:00 до 07:45 — занятия по йоге на Центральном пляже; 10 июля с 14:00 до 14:30 — мастер-класс по ДПТ у павильона за памятником Лермонтову, затем с 14:30 до 15:00 — лекция на той же площадке, с 15:15 до 15:45 — игровая программа во входной группе в парк, с 18:30 до 19:15 — занятия по физической культуре, а с 19:30 до 20:15 — зумба.

11 июля с 07:00 до 07:45 вновь будут проходить занятия по йоге на Центральном пляже. А 12 июля стартует день с зарядки с 08:30 до 09:00 во входной группе в парк, затем забег «5 верст» с 09:00 до 09:45 также во входной группе в парк. С 10:15 до 11:15 будут проходить занятия по йоге на площадке за памятником Лермонтову, а с 16:00 до 17:00 состоится концертная программа «Время выбрало нас». Вечером, с 18:00 до 19:00 пройдет концертная программа «Праздник середины лета», после чего запланированы две лекции: первая — на тему «Народные костюмы» с 19:00 до 20:00, вторая — о безопасности с 20:00 до 21:00, обе у фотозоны «Выстрел».

«Мы постарались сделать программу максимально разнообразной, чтобы каждый нашел занятие по душе — от спортивных активностей и творческих мастерских до познавательных лекций и концертов. Приглашаем всех жителей и гостей города присоединиться к этим замечательным летним событиям!», — отметила заместитель главы Солнечногорска Виктория Куракова.

Ознакомиться с афишами мероприятий в парке и на набережной можно здесь.