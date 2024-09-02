Бесплатные консультации по вопросам захоронения пройдут в Подмосковье в сентябре

Фото: Главное управление региональной безопасности Московской области

Специалисты «Центра мемориальных услуг» проконсультируют жителей Подмосковья на кладбищах и в МФЦ в сентябре. Люди смогут получить информацию по вопросам захоронения.

Самые часто задаваемые вопросы — как получить удостоверение о захоронении и разрешение на установку надмогильных сооружений, ограждений.

В сентябре бесплатные консультации проведут на кладбищах и МФЦ в Мытищах, Щелкове, Можайске, Балашихе, Люберцах, Орехово-Зуеве и других городских округах Московской области.

Узнать специалистов можно по информационному баннеру учреждения, а также по форменной одежде в цветовой гамме и с символикой ГБУ МО «ЦМУ», также вся необходимая информация доступна на сайте «Центра мемориальных услуг».

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