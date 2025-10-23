Бесплатные консультации по налогам проведут для жителей в Мытищах

Уникальную возможность получить квалифицированные бесплатные консультации по вопросам налогообложения смогут все желающие. Консультации будут проводиться с 13 часов до 15 часов 24 октября в филиале Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, расположенном в торговом центре 4Daily.

Специалисты налоговой инспекции подробно разъяснят порядок получения предусмотренных законом налоговых льгот для физических лиц, окажут помощь в регистрации личного кабинета налогоплательщика, научат правильно пользоваться сервисом, а также дадут исчерпывающие рекомендации по иным важным вопросам налогового права.

Это прекрасная возможность получить разъяснения напрямую от налоговой службы. Для участия не требуется предварительная запись. Торговый Центр 4Daily расположен по адресу: улица Мира, строение 32/2.