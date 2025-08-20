Бесплатные кинопоказы пройдут в Мытищах

«Ночь-кино — 2025» пройдет в рамках празднования 10-летнего юбилея одноименной Всероссийской акции. Показы известных кинолент в культурных учреждениях города проведут 23 августа.

Жители и гости города смогут бесплатно посмотреть кино под открытым небом в парках и в уютных залах учреждений культуры.

Посетив культурно-информационный центр «Леонидовка» зрители смогут посмотреть военную драму «Группа крови», посвященную 80-летию Великой Победы. Российская постановка режиссера Максима Бриуса о детском лагере смерти в Ленинградском области во время Великой Отечественной войны. Фильм основан на реальных событиях.

Покажут также кассовые хиты: «Волшебник Изумрудного города». «Дорога из желтого кирпича» и «Пророк. История Александра Пушкина.

Традиционно «Ночь кино» приурочат ко Дню российского кино, который отметят 27 августа. Вход на все киносеансы свободный для всех желающих.