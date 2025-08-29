Бесплатные автобусы запустят на «Славянское подворье» в Подольске

На традиционный фестиваль «Славянское подворье» можно будет доехать на общественном транспорте от МЦД Подольск автобусом или маршрутным такси № 65 до поселка Дубровицы. Непосредственно к полю запустят несколько бесплатных шаттлов.

Транспорт будет курсировать с 10:00 до 21:00 по четырем маршрутам по мере наполняемости.

«Встречаемся в Дубровицах! Для удобства запустим бесплатные шаттлы. Вас ждет настоящий праздник. Яркие творческие номера в исполнении народных коллективов, мастер-классы, кулачные бои, трапезный ряд, изделия ручной работы — это и многое другое подарит вам незабываемый день в кругу друзей и семьи», — рассказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

В этот день в троллейбусах в промежутках между объявлением остановок будут звучать русские народные частушки в исполнении подольского коллектива «Терем».

На живописном поле в Дубровицах выступят творческие коллективы Москвы, Подмосковья, Тверской и Калужской областей. На сцену выйдут в общей сложности порядка 500 артистов. Свои хиты, в том числе знаменитую песню «Матушка-земля» исполнит Татьяна Куртукова.

Для гостей будут работать тематические подворья, ярмарки и выставка продукции местных производителей. Атмосферу народного праздника дополнят традиционные забавы, которые придадут фестивалю особый колорит.