Бесплатные автобусы запустили для гостей фестиваля в заповеднике «Горки Ленинские»

С 1 июня автобусы «Мострансавто» начали перевозить гостей и участников летнего культурного фестиваля «Каникулы», который проходит на территории музея-заповедника «Горки Ленинские». Для удобства посетителей организован бесплатный маршрут от станции метро «Домодевская» до площадки мероприятия и обратно.

К перевозкам привлечены современные автобусы большого класса из разных филиалов компании. Все транспортные средства проходят тщательный предрейсовый контроль, включающий проверку технического состояния и систем безопасности. Особое внимание уделяют подготовке водителей — для них проводятся специальные инструктажи по правилам дорожного движения и культуре обслуживания пассажиров.

Фестиваль, который продлится до 6 июля, обещает стать ярким событием лета. В программе — джазовые концерты, театральные постановки, кинопоказы, мероприятия молодежной тематики, а также мастер-классы и дискуссионные площадки. Для комфортного отдыха гостей организованы уютные зоны с гамаками и шезлонгами, площадки для занятий йогой и другие локации.