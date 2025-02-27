Бесплатную онкодиагностику смогут пройти жители Черноголовки 1 марта

День открытых дверей пройдет в центре амбулаторной онкологической помощи Ногинской больницы. Жители округа смогут получить бесплатную консультацию квалифицированного врача-онколога и пройти ряд диагностических исследований, направленных на раннее выявление заболеваний.

В рамках мероприятия будут доступны такие виды обследований, как ультразвуковое исследование молочных желез, щитовидной железы и мягких тканей, рентген и компьютерная томография органов грудной клетки, мазок на онкоцитологию и анализ кала на скрытую кровь.

Врачи отмечают, что своевременная диагностика является залогом успеха лечения онкологических заболеваний.

На День открытых дверей приглашают всех жителей старше 18 лет. Предварительная запись и направления от специалистов не требуется. Мероприятие пройдет с 9:00 до 13:00 по адресу: город Ногинск, улица Ремесленная, 1B. С собой нужно взять паспорт, полис ОМС и СНИЛС.