Бесплатную консультацию ко Дню защиты детей проведут в поликлинике во Фрязине

Профилактическую акцию организуют 31 мая в детской поликлинике подразделения имени М. В. Гольца Щелковской больницы во Фрязине. В ее рамках все желающие смогут проверить здоровье своих детей.

Юных пациентов будут принимать детский хирург, офтальмолог, гинеколог и педиатр. Также они смогут пройти ЭКГ, УЗИ брюшной полости и щитовидной железы, а родители — задать вопросы врачам.

«День защиты детей — это не только праздник, но и важный повод напомнить взрослым о необходимости внимательного отношения к здоровью подрастающего поколения. Наша акция — отличная возможность для родителей, бабушек и дедушек получить консультации специалистов, чтобы вовремя принять меры, если это потребуется. Ведь правильное питание, своевременная диагностика и профилактика — залог крепкого здоровья ребенка в будущем», — сказала заведующая поликлиникой Марина Таранюк.

Мероприятие начнется в девять часов утра и завершится в три часа дня. Записаться можно на областном портале, через колл-центр 122 и у лечащего врача в поликлинике.