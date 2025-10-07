Бесплатную диагностику зрения проведут в Черноголовке 8 октября

Жители округа пенсионного возраста получат возможность бесплатно проверить зрение благодаря выездной акции, организованной в рамках программы «Активное долголетие». 8 октября в 15:00 в округ прибудут специалисты мобильной оптики, которые проведут комплексную диагностику для пожилых людей.

Эта инициатива, проводимая при поддержке Министерства здравоохранения Московской области, направлена на заботу о здоровье старшего поколения и обеспечение доступности медицинских услуг. Врачи-офтальмологи мобильной оптики проведут обследование, включающее определение остроты зрения и измерение внутриглазного давления. Полученные результаты позволят выявить возможные проблемы со зрением на ранней стадии и своевременно принять необходимые меры.

Помимо консультации и диагностики, участники акции смогут получить рекомендации по дальнейшему лечению и коррекции зрения. Прием пациентов будет осуществляться в течение двух часов: с 15:00 до 17:00. Чтобы воспользоваться этой возможностью и получить консультацию, пенсионерам Черноголовки необходимо предварительно записаться на прием по телефону: 8(496)524-55-88.