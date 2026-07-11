Бесплатное зубопротезирование организовали для пенсионеров в Воскресенске
В Воскресенской стоматологической поликлинике проводят бесплатное зубопротезирование для неработающих пенсионеров и ветеранов. Пациенты могут воспользоваться мерой социальной поддержки после получения соответствующих документов в органах социальной защиты.
Программа предусматривает оказание полного комплекса услуг по протезированию зубов. Перед началом лечения пациенты проходят необходимую подготовку, включая санацию полости рта и, при необходимости, удаление зубов.
«Я пришла на протезирование, получила документы в соцзащите. Уже все подготовили: и удалили зубы, и подлечили. Теперь будем заниматься протезированием», — рассказала пенсионерка Марина Бакина.
В поликлинике выполняют все основные виды современного зубопротезирования. Специалисты устанавливают протезы на одиночных имплантатах, мостовидные конструкции, а также изготавливают частично-съемные и полные съемные протезы с учетом индивидуальных особенностей каждого пациента.
«Желающие получить бесплатное протезирование могут обратиться на третий этаж Воскресенской стоматологической поликлиники по адресу: город Воскресенск, улица Западная, дом 14. При себе необходимо иметь паспорт гражданина Российской Федерации, полис обязательного медицинского страхования и СНИЛС», — сообщил заведующий кабинетом хирургической стоматологии Воскресенской стоматологической поликлиники Сергей Степанов.
Кроме того, в медицинском учреждении проводят протезирование с фиксацией съемных конструкций на имплантатах, что позволяет восстановить не только внешний вид, но и жевательную функцию зубов.
Воспользоваться правом на бесплатное зубопротезирование в рамках действующей меры социальной поддержки можно один раз в три года.