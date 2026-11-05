Бесплатное посещение бассейнов могут организовать для участников СВО в Люберцах

Депутат Государственной думы Роман Терюшков провел личный прием жителей в Люберцах. Одним из тех, кто обратился со своими вопросами, стал ветеран специальной военной операции Павел Руднев.

Павел Руднев дважды уходил на СВО добровольцем. Первый контракт заключил в 2022 году, после возвращения занимался гуманитарной помощью. В 2025 году вновь отправился в зону спецоперации. Сейчас, вернувшись домой, продолжает помогать бойцам и рассчитывает, что удастся решить важный вопрос — доступности бассейнов для участников СВО и их семей.

«У нас есть два бассейна, один в Малаховке, который нам предоставляется бесплатно для данной категории граждан, и бассейн „Нева“ в Дзержинском. Конечно же, все бассейны перегружены, но для наших бойцов и членов их семей, безусловно, найдем время», — сказал Роман Терюшков.

Вопрос планируют обсудить и с руководителями фитнес-центров Люберец. А через две недели участники встречи, а также представители администрации округа, вновь соберутся, чтобы подвести итоги и наметить дальнейшие шаги.

Личные приемы в общественной приемной партии «Единая Россия» в Люберцах проводят еженедельно, а для участников и ветеранов СВО для их социальных вопросов выделили отдельное время. Главная задача — чтобы помощь им и их близким была не на словах, а на деле.