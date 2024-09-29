Бесплатное обследование провели для жителей Мытищ в поликлинике № 1

Горожане прошли комплексное обследование со сдачей анализов, снятием кардиограммы, рентгенодиагностикой и ультразвуковым исследованием по показаниям. Все желающие также сдали тест на рак простаты. Акция «Онкоскрининг» позволила людям старше 18 лет пройти бесплатное углубленное медицинское обследование без предварительной записи за один день. Более 700 жителей региона уже поучаствовали в этой акции с начала года. У 30 обратившихся выявили онкологию на ранней стадии.

Для прохождения обследования необходимо обратиться по адресу: улица Воровского, дом № 2, поликлиника № 1, 8 этаж. При себе пациенты берут паспорт, полис обязательного медицинского страхования регионального образца и страховой номер индивидуального лицевого счета.

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