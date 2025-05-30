Бесплатное мороженое раздадут детям в парках Химок 1 июня

Летнее лакомство раздадут всем юным жителям Химок в День защиты детей. Праздничную акцию проведут 1 июня в центральном парке округа имени Толстого.

Охлаждающий десерт можно будет получить с 13:30. Единую точку раздачи организуют у развлекательного комплекса «Космос». Помимо мороженого ребят угостят сладкой ватой.

Отметим, что в День защиты детей в Химках проведут целый ряд праздничных мероприятий. Главной площадкой традиционно станет парк Толстого. Развлекательные программы организуют во всех микрорайонах округа: в зонах отдыха «Дубки», «Экоберег», Величко и «Подрезково». Здесь для детей проведут концерты, интеллектуальные и спортивные конкурсы, а также тематические мастер-классы.

Подобные традиционные и семейные праздники в Химках проводят регулярно.