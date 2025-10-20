Бесплатная вакцинация домашних животных от бешенства прошла в Солнечногорске

В городском округе Солнечногорск продолжаются выездные ветеринарные акции, в рамках которых проводится бесплатная вакцинация домашних животных. Очередное мероприятие состоялось в поселке Поварово, где владельцы могли привести своих питомцев на профилактическую процедуру.

Перед прививкой специалисты Солнечногорской ветеринарной станции уточняли у хозяев кличку и возраст животного. Владельцам, у которых не было ветеринарного паспорта, документ оформляли прямо на месте. Помимо этого, все желающие могли чипировать питомцев.

«Регулярная вакцинация обеспечивает защиту и профилактику инфекционных болезней. Домашним животным была проведена бесплатная прививка отечественным препаратом „Рабикан“, направленная на предотвращение заражения бешенством. Солнечногорцам также напомнили и о необходимости регистрации подопечных, сделать это можно на портале „Госуслуги“», — рассказал первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик.

Узнать дополнительную информацию о проведении вакцинации можно в ГБУВ МО «Терветуправление № 2, Солнечногорская ветеринарная станция» по телефону: 8 (925) 470-34-78.