Бесплатная вакцинация домашних животных от бешенства прошла в парке в Истре

Бешенство — смертельная болезнь, от которой нет лечения, но есть надежная профилактика. Даже домашний кот или собака могут столкнуться с вирусом, например, через мышь. Поэтому уже не в первый раз вакцинацию проводят в парке, чтобы любой желающий мог обезопасить своего питомца. Да и в целом всю семью, ведь эта болезнь угрожает не только животным, но и людям, особенно детям.

Также в этот день можно было зарегистрировать домашнее животное или чипировать его, но эта услуга была платной. Для того чтобы пройти любую процедуру, нужно было только взять с собой удостоверение личности и ветеринарный паспорт животного. Когда и где пройдет следующая вакцинация, можно узнать на сайте администрации.