Бесплатную юридическую помощь окажут участникам СВО в Павловском Посаде

В Павловском Посаде состоится бесплатная юридическая консультация для участников специальной военной операции и их семей 25 ноября. Жители города смогут получить квалифицированную помощь юристов в рамках федерального закона о бесплатной юридической помощи.

Консультация пройдет с 10:00 до 17:00 по адресу: площадь Революции, дом 4, кабинет 101. Услуга предоставляется ветеранам и участникам специальной военной операции, а также членам их семей. Юридическую помощь окажут специалисты Государственного юридического бюро Московской области.

Такие консультации проходят в округе ежемесячно.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев наградил наградил лучших волонтеров региона. Они помогают в организации федеральных и международных мероприятий, активно участвуют в премиях «Мы вместе» и «Мы рядом».

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