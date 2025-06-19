Бесплатная диспансеризация прошла в Балашихе

В поликлиниках Балашихи активно проводится бесплатная диспансеризация для взрослых, направленная на раннее выявление хронических, онкологических и других заболеваний. Программа позволяет оценить состояние здоровья, выявить потенциальные риски и при необходимости получить рекомендации по дальнейшему обследованию или лечению.

Диспансеризация включает комплексное обследование, которое можно пройти за одно посещение. Программа доступна всем жителям городского округа, прикрепленным к поликлиникам Балашихинской больницы.

«Профилактика — ключ к своевременному выявлению заболеваний. Рак, инфаркты и инсульты все чаще встречаются у молодых людей. Не ждите симптомов, приходите на осмотр», — отметила заведующая поликлиникой № 4 Нина Полтава.

Особое внимание уделяется репродуктивному здоровью. Женщины от 18 до 49 лет могут пройти осмотр у гинеколога, а мужчины — у уролога с возможностью сдать анализ на простатспецифический антиген для раннего выявления проблем с предстательной железой. Для людей старше 40 лет предусмотрены дополнительные скрининги: маммография для женщин и анализ на рак кишечника, результаты которого направляются через Госуслуги.

Записаться на диспансеризацию можно через портал «Здоровье», по номеру 122, в регистратуре поликлиники или с помощью чат-бота Дениса.