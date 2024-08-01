Бесплатная акция по выявлению гепатита B и С прошла в Котельниках

Медицинский центр CMD в Котельниках провел бесплатную акцию. Все ее участники могли сдать анализ на выявление гепатита B и С.

Поучаствовали в акции заместитель главы городского округа Котельники Мария Галузо и активисты местного отделения «Молодой гвардии».

«Активисты „Молодой гвардии Единой России“, достигшие совершеннолетия, тщательно следят за своим здоровьем и показателями крови, а также регулярно сдают кровь как доноры», — поделился руководитель местного отделения «Молодой гвардии» Никита Сафонов.

Гости не только прошли исследование, но и побывали на экскурсии по медицинскому центру. Директор CMD Тимофей Кузнецов рассказал присутствующим о том, как появился центр, о затратах, а также навыках для ведения бизнеса.

Отметим, что в июне медцентр получил статус регионального социального предприятия.

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