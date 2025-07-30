Беспилотный автобус будет возить пациентов в ФАП в Одинцове

На трех маршрутах Московской области планируют запустить беспилотные автобусы, один из них будет в Одинцовском округе. Маршрут № 62 соединяет Тучково, поселок Дубки и деревню Труфановка.

Это станет символичным соединением двух инновационных технологий в одном проекте.

«Мы уже сделали первые шаги к беспилотности. Я пока не могу раскрыть подробности, но первые шаги с нашими партнерами при поддержке федерального Минтранса сделаны. Очень хочу, чтобы к Фельдшерско-акушерскому пункту, распечатанному на 3D-принтере, подвозил беспилотный автобус. Первые маршруты запустим где-то в 2027», — рассказал гендиректор «Мострансавто» Андрей Майоров.

Фельдшерский здравпункт в Дубках строится с помощью печати на 3D-принтере — это первый в России социальный объект, возведенный таким способом. Учреждение обеспечит первичную медицинскую помощь более чем тысяче человек из этого и соседних поселков. Завершить строительство планируется осенью.