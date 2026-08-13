Беспилотную опасность отменили в Московской области

В Подмосковье отменили режим беспилотной опасности. Об этом сообщила региональная РСЧС в мессенджере «Макс» .

«Отбой беспилотной опасности объявлен на территории Московской области», — заявили в сообщении.

Режим беспилотной опасности объявляли в Московской области в 03:30. Гражданам рекомендовали не выходить из домов и не приближаться к окнам. Людей, которые уже находились на улице, призвали перейти в здания, на парковку или в подземные переходы. Также предупредили о возможных перебоях с мобильным интернетом.

Вчера вечером пресс-служба Минобороны сообщила, что за день силы противовоздушной обороны ликвидировали 147 беспилотников над Россией. Дроны сбили в 11 областях, а также над Московским регионом, Крымом и Черным морем.