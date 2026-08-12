Беспилотную опасность объявили в Московской области

В Подмосковье объявили режим беспилотной опасности. Об этом сообщила региональная РСЧС в мессенджере «Макс» .

«Беспилотная опасность объявлена на территории Московской области», — заявили в сообщении.

Граждан призвали оставаться дома и не приближаться к окнам. Тем, кто уже находится на улице, рекомендовали перейти в здания, подземные переходы или на парковку. Кроме того, людей предупредили о перебоях с мобильным интернетом.

Беспилотную опасность в Московской области также объявляли вечером 10 августа. Утром, на следующий день, ее отменили.

Накануне пресс-служба Минобороны сообщила, что силы ПВО сбили более 40 беспилотников над российскими регионами в течение дня. БПЛА уничтожили над Белгородской, Курской, Брянской и Оренбургской областями, а также над Крымом и акваторией Азовского моря.