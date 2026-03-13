Беспилотники становятся важным инструментом для спасателей

В пожарно-спасательной части №300 активно используют беспилотники для спасения людей. Эти устройства незаменимы в различных чрезвычайных ситуациях. Например, при задымлении высотного дома дроны могут доставить жителям специальные противогазы, чтобы те не надышались угарным газом и могли дождаться помощи.

Также специалисты «Мособлпожспаса» тренируются передавать с помощью беспилотников веревочные лестницы в местах, где нет возможности развернуть полноразмерную лестницу. Кроме того, такие дроны применяют для мониторинга лесных пожаров и поиска мест распространения огня.

Беспилотниками управляют операторы БПЛА, которые прошли специальную подготовку. Для управления они используют специальные пульты и станции, где в реальном времени отслеживают координаты дрона и видят изображение с камеры. В пожарно-спасательной части №300 таких специалистов десять.