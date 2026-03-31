Беседы по безопасности дорожного движения прошли в Воскресенске

Целью профилактического мероприятия стало информирование участников дорожного движения о важности использования ремня безопасности. Беседы в рамках социального раунда «Один щелчок спасает жизнь» провели в одном из торговых центов Воскресенска сотрудники Госавтоинспекции, представители администрации округа и общественники.

Автоинспекторы напомнили посетителям торгового центра важность использования ремня безопасности. Он существенно повышает уровень защищенности водителя и пассажира, снижает тяжесть причиненных телесных повреждений во время резкого торможения при поездке на автомобиле.

Также участникам беседы рассказали о необходимости использования в автомобиле детского удерживающего устройства. А автокресло является основным и самым эффективным средством защиты при перевозке детей.

Кроме того, с 24 марта отдел Госавтоинспекции по городскому округу Воскресенск проводит профилактическое мероприятие «Грузовик», направленное на выявление нарушений правил дорожного движения водителями грузового транспорта. Особое внимание сотрудники дорожно-патрульной службы уделяют соблюдению режима труда и отдыха, правилам парковки, а также соответствию технического состояния транспортных средств установленным требованиям.