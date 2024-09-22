Беседы по антитеррористической безопасности провели для детей в Котельниках

Беседы для юных жителей Котельников на тему антитеррористической и антинаркотической безопасности организовали в библиотеках города. Ребят познакомили с правилами поведения в ситуациях, связанных с угрозой терроризма, научили грамотно реагировать в опасных для жизни условиях. Отдельное внимание уделили теме наркотиков. Детям рассказали об их разрушительном воздействии на здоровье, а также об ответственности за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков.

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