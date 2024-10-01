Беседы и кинопоказы прошли в честь Дня воссоединения новых регионов с РФ в Воскресенске

Патриотические мероприятия состоялись в учреждениях культуры городского округа Воскресенск. Они были посвящены Дню воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с Россией,

В библиотеке города Белоозерский для воспитанников лицея № 23 прошел исторический час «Донбасс и Россия — общая история». Ребятам рассказали об исторической общности новых регионов с Россией и важных событиях их истории. Беседу «Мы вместе» провели для учеников старших классов Виноградовской школы. После интересного разговора школьникам показали социальный ролик «Донбасс — Россия навсегда».

Ветеран боевых действий в Афганистане, член общественной организации «Своих не бросаем» Евгений Пряничников выступил в ходе патриотического часа «Мы едины. Мы непобедимы. Россия и Донбасс» в Центральной библиотеке. Для участников встречи состоялся показ отрывка из картины Дениса Снеткова «Донбасс 2022. Земля битого кирпича».

Патриотические мероприятия прошли и в других населенных пунктах округа. А члены клуба «Неравнодушные» собрали для участников СВО гуманитарный груз.

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