Беседы и игровые программы пройдут в парках Воскресенска на этой неделе

Жителей и гостей городского округа приглашают посетить парки. С 9 по 15 февраля там пройдут бесплатные спортивные, познавательные и развлекательные мероприятия.

В парке «Москворецкий» во вторник, 10 февраля, для детей проведут игровую программу. Все желающие смогут поиграть в настольные игры в «ИгроКлубе». В среду, 11 февраля, на роллердроме состоится «Веселая зарядка» для малышей.

В четверг, 12 февраля, в павильоне пройдут мастер-класс и познавательная беседа «А знаете ли вы?». Участники программы «Активное долголетие» и их единомышленники смогут позаниматься в парке северной ходьбой.

В парке усадьбы Кривякино для детей в возрасте от шести лет проведут викторины, творческие мастерские в павильоне около фонтана и игровые программы на главной площади. Около лабиринта состоятся занятия по рубке шашкой.