Беседу о вредных привычках провели с учениками школы № 17 в Воскресенске

Методисты Дворца культуры «Цементник» в Воскресенске организовали мероприятие «Вредным привычкам — нет!» для школьников. Они обсудили с ребятами важную тему и показали им фильм.

На занятии поговорили о проблеме распространения ненормативной лексики. Также в Центральной детской библиотеке ученики школы имени Героя России летчика-испытателя Сергея Рыбникова поучаствовали в беседе-предупреждении о вредных пристрастиях. Ее провела педагог-психолог молодежного центра «Олимпиец».

Кроме того, методист Дворца культуры «Юбилейный» провела беседу об ответственности с воспитанниками хореографических коллективов. В селе Федино для подростков организовали лекцию о различных видах ответственности перед законом.

В деревне Городище школьники поучаствовали в интеллектуально-познавательной программе «Эко-патруль». Они получили новые знание и поняли, почему важно бережно относиться к природе.

Также воспитанники изостудии «Жар-Птица» поучаствовали в занятии по повторению правил нахождения вблизи жилых домов и зданий, при возможном образовании сосулек и схода снега с крыш.

Отметим, что в Воскресенске профилактической работе с детьми и подростками уделяют большое внимание. Мероприятия различных тематик проходят в округе регулярно.