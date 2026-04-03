Беседу о схемах мошенников провели для пенсионеров в Наро-Фоминске

Заместитель главы округа Елена Кузнецова приняла участие в мероприятии, а практический разбор провел Алексей Сутяпов — заместитель директора центра, курирующий вопросы безопасности и информационных технологий. Главной фразой собрания стали слова: «Самый главный защитник наших денег — это мы сами».

Специалисты рассказали, что задача мошенника — напугать или обрадовать. Страх или, наоборот, радость от внезапного выигрыша — два главных крючка, на которые ловят людей. Схем много, но суть одна: звонок из банка или полиции, сообщение о попавшем в беду родственнике, просьба проголосовать, перейти по ссылке или назвать код. Также в ход идут ошибочные переводы с просьбой вернуть деньги, фальшивые QR-коды, взлом аккаунтов и сообщения от знакомых с просьбой о помощи.

Алексей Сутяпов отметил, что уязвимы не только пожилые, но и те, кому не с кем обсудить ситуацию или кто оказался в сложных обстоятельствах. Главное правило — остановиться и проверить: лично сходить в банк, ничего не сообщать по телефону, не переводить деньги, перезвонить родным или друзьям. Важно поговорить об этом с близкими.