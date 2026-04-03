Беседу о профилактике правонарушений провели в школе в Воскресенске

Общешкольное родительское собрание по вопросам профилактики правонарушений среди несовершеннолетних состоялось в одном из образовательных учреждений городского округа. В мероприятии приняли участие сотрудники Госавтоинспекции совместно с начальником ОУУП и ПДН УМВД России по Воскресенску, а также представитель линейного отдела полиции.

Родителям озвучили статистику происшествий с участием детей и подростков на территории городского округа и назвали типичные причины совершения противоправных действий. Представители служб системы профилактики призвали взрослых строже контролировать досуг подростков.

Автоинспекторы напомнили о важности использования специальных детских удерживающих устройств и ремней безопасности при перевозке юных пассажиров, а также обратили внимание родителей, что следует исключить возможность доступа детей к ключам от любых транспортных средств.

Участникам встречи показали тематические видеоролики о последствиях дорожных аварий с участием несовершеннолетних на вело- и мототранспорте.

Спикеры подчеркнули, что только совместная работа всех ведомств и ответственность родителей, может обеспечить безопасность для детей.