Беседу о правовых нормах и законодательстве провели для школьников в Мытищах

Ученикам объяснили чем может обернуться нарушение закона. Беседы на актуальные темы сотрудники правоохранительных органов регулярно будут проводить в школах округа.

Профилактическую встречу с учащимися гимназии № 16 провела старший инспектор филиала по городскому округу Мытищи Федерального казенного учреждения «Уголовно-исполнительная инспекция управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Московской области» Юлия Андреева.

Школьникам рассказали, что такое уголовно-исполнительная система, за что она отвечает, какие последствия может повлечь нарушение закона и как обезопасить себя в интернете.

Юлия Андреева провела индивидуальные консультации с детьми из группы риска и теми, у кого возникали проблемы с поведением, и дала им несколько рекомендаций для предотвращения возможных проблем в будущем.

Привлечь к участию в работе со школьниками не только сотрудников полиции и уголовно-исполнительной службы, но и социальные службы, медицинские учреждения и образовательные организации — важная задача, решение которой поможет наладить в том числе межведомственное сотрудничество. Комплексный подход позволит охватить широкий спектр вопросов, касающихся здоровья, воспитания и социальной адаптации молодых людей.