Беседу о правилах поведения при ЧС провели спасатели в СНТ в Чехове

Ежегодно сотрудники ПСЧ-311 «Мособлпожспаса» совместно с управлением безопасности администрации Чехова проводят профилактические мероприятия с жителями и гостями округа. Они раздают памятки с правилами, проводят рейды в местах массового пребывания, тематические беседы и учения.

Очередное мероприятие прошло в СНТ «Соколиная гора». Сотрудники «Мособлпожспаса» продемонстрировали жителям СНТ оборудование, которое помогает спасать жизни и напомнили местным жителям правила поведения во время купания и действий при пожаре. Следует при уходе из дома выключать электроприборы из сети. Также нужно установить дымовые извещатели, держать дома исправный огнетушитель и регулярно в игровой форме напоминать детям, как нужно вести детям себя при пожаре.

С наступлением жаркой погоды вырос спрос на водоемы. Оставлять детей у воды без присмотра запрещено. Спасатели напоминают, что купаться нужно в компании и в трезвом состоянии. Перед заходом в воду не следует перегреваться.