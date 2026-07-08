Беседу о правилах поведения при ЧС провели спасатели в СНТ в Чехове
Ежегодно сотрудники ПСЧ-311 «Мособлпожспаса» совместно с управлением безопасности администрации Чехова проводят профилактические мероприятия с жителями и гостями округа. Они раздают памятки с правилами, проводят рейды в местах массового пребывания, тематические беседы и учения.
Очередное мероприятие прошло в СНТ «Соколиная гора». Сотрудники «Мособлпожспаса» продемонстрировали жителям СНТ оборудование, которое помогает спасать жизни и напомнили местным жителям правила поведения во время купания и действий при пожаре. Следует при уходе из дома выключать электроприборы из сети. Также нужно установить дымовые извещатели, держать дома исправный огнетушитель и регулярно в игровой форме напоминать детям, как нужно вести детям себя при пожаре.
С наступлением жаркой погоды вырос спрос на водоемы. Оставлять детей у воды без присмотра запрещено. Спасатели напоминают, что купаться нужно в компании и в трезвом состоянии. Перед заходом в воду не следует перегреваться.
«Очень многие пренебрегают данными правилами, что приводит к печальным последствиям», — отметил заместитель начальника ТУ-14 ГКУ «Мособлпожспаса» Дмитрий Чебочкин.
Еще одной темой беседы стала гражданская безопасность и алгоритм действий при воздушной опасности. Самое главное — закрыть окна и отойти от них. При обнаружении подозрительного объекта необходимо ничего не трогать и не подходить близко к нему.
От теории перешли к практике — спасатели потушили условное возгорание. Затем каждый смог попробовать себя в роли пожарного: поработать с рукавом, посидеть в машине и познакомиться с оборудованием.