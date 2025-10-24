Беседа о патриотизме и духовных ценностях прошла в школе № 6 в Наро-Фоминске

Особенный урок провели 20 октября для учащихся пятых и девятых классов образовательного учреждения. В рамках Недели православной культуры состоялось мероприятие под названием «Служение Отечеству и родному народу».

Особым гостем стал священнослужитель Никольского собора, протоиерей Алексий Марченков. Он побеседовал со школьниками о главных человеческих ценностях, подчеркнув, как важно хранить в сердце доброту, честность и веру. Священник призвал ребят активно участвовать в жизни своего города и находить во всех делах духовную опору.

Старшеклассники подготовили к уроку доклады, в которых оживили страницы истории родного края. Учащиеся рассказали о судьбах священников, которые много лет назад служили на Наро-Фоминской земле и стали примеры вклада в культуру и духовность родного округа.

Главной целью беседы было пробудить в ребятах любовь к своей малой родине, уважение к ее прошлому и желание самим стать лучше.