Белорусский производитель полуфабрикатов открыл в Сергиевом Посаде новый цех

На территории филиала холдинга «Серволюкс» в Сергиевом Посаде запустили новый цех. Заместитель главы округа Сергей Тостановский посетил подразделение, чтобы оценить его масштабы и мощности.

По словам Сергея Тостановского, в новое производство вложили почти три миллиарда рублей.

«И я думаю, что они на этом не остановятся», — отметил первый заместитель главы Сергиево-Посадского городского округа.

Новый цех построили практически за год. Администрация муниципалитета помогла в решении земельных вопросов, а также с газификацией и подключением электричества. Расширенное производство даст Сергиево-Посадскому округу и дополнительные налоги, и новые рабочие места.

«На производстве сейчас трудятся около 400 человек. В новом цеху будут работать порядка 130-150 человек», — рассказал генеральный директор компании «Серволюкс Посад» Дмитрий Кожемяко.

Отметим, что «Серволюкс Посад» работает на территории Сергиева Посада с 2019 года. Завод выпускает охлажденные полуфабрикаты из мяса птицы, известные в том числе под брендом «Петруха». Предприятие реализует продукцию в таких крупных сетях, как «Ростикс» и «Додо Пицца». А сырье для полуфабрикатов поступает из республики Беларусь, а также от российских производителей. После ввода нового цеха, компания планирует добавить к объему производства до двух тысяч тонн готовой продукции ежемесячно.