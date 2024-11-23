«Будем за вас болеть!» Воробьев пожелал успехов подмосковной команде в финале «Битвы роботов»

Финал «Битвы роботов» проходит Мытищах. В нем принимают участие 32 команды, а призовой фонд составляет шесть миллионов рублей. Губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил соревнования и пообщался с представителями команды Istok.Robotics филиала РТУ МИРЭА из Фрязина.

На этот раз команда участвует в турнире в обновленном составе и с новым роботом. Участники отметили, что внимательно изучают машины соперников перед турниром, когда становится известна сетка.

«Успехов вам. Будем за вас болеть!» — подчеркнул Воробьев.

Губернатор также рассказал о планах по строительству IT-колледжа в Подмосковье. При этом в его создании принимает участие команда специалистов из Китая.

«Мы думаем, как сделать так, чтобы после девятого класса пойти в колледж, но получить высшее образование. То есть систему сделать так, что в девятом классе идешь в колледж, учишься, а затем автоматически получаешь высшее образование», — рассказал Воробьев.

Представители команды пообещали помочь ему с разработкой и реализацией этой идеи.

Прямую трансляцию мероприятия можно посмотреть по ссылке.