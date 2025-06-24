Белорусские инвесторы реализуют шесть проектов в Подмосковье к 2027 году

На территории Московской области в ближайшие годы планируется реализовать шесть перспективных инвестиционных проектов с участием белорусского капитала. Инициативы позволят создать около тысячи рабочих мест для жителей региона.

Белоруссия остается одним из ключевых торговых партнеров Подмосковья, занимая второе место по объему товарооборота. В города републики поставляют разнообразную продукцию региональных предприятий — от пищевых товаров до высокотехнологичного оборудования.

«К 2027 году в Московской области планируется реализовать шесть инвестпроектов с участием белорусских инвесторов. Общий объем инвестиций оценивается в семь миллиардов рублей», — уточнила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Первым шагом в этом сотрудничестве стало открытие в 2025 году завода «Белтелекабель» в Воскресенске. Производственная площадка уже начала выпуск оптоволоконных кабелей с плановым объемом 30 тысяч километров продукции ежегодно. Предприятие активно сотрудничает с местными образовательными учреждениями для подготовки квалифицированных кадров.