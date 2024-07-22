Бегунья из Мытищ выиграла золото на чемпионате России для спортсменов с ОВЗ

Татьяна Альмухаметова из Мытищ завоевала две золотые медали на чемпионате России по легкой атлетике для спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата и спортсменов со слабым зрением. Она победила на дистанции 100 метров и на двухсотметровке, установив личный рекорд.

В паре с напарником Станиславом Самариным они превзошли всех конкурентов. Для Татьяны это особенно значимо, поскольку 200 метров являются ее любимой дистанцией.

Спортсменка отмечает, что ее главная цель на каждом соревновании — показать отличные результаты и улучшить свои достижения. Ей предстоит подготовка к следующему важному старту, где она собирается выступить в забеге вместе со здоровыми спортсменами и продолжить подтверждать свое звание кандидата в мастера спорта.

Татьяна Альмухаметова является членом Паралимпийской сборной России по легкой атлетике, чемпионкой России в беге на 100 и 200 метров, а также чемпионкой летних игр паралимпийцев.

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