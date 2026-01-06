Беговые тренировки и праздничные программы стартуют в парках Балашихи

6 и 8 января в 20:00 в парке «Заречная» пройдет забег «В закат». Старт назначен у входа со стороны улицы Крупешина. 10 января в 9:00 там же у арочной сцены стартует забег «5 верст». В этот же день дружеский старт на аналогичную дистанцию состоится в Пестовском парке, начало в 9:00. Для любителей активного отдыха 10 января в 11:00 в Ольгинском лесопарке проведут беговую тренировку, а в 11:30 — занятие по лыжной подготовке. 11 января здесь же пройдут уроки по общей физической подготовке и лыжная тренировка.

Кроме спортивных событий, запланированы и развлекательные программы. 8 января в парке «Пехорка» с 10:00 начнутся веселые старты. 11 января в 16:00 в резиденции Деда Мороза в том же парке состоится встреча с зимним волшебником.