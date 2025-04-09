Беговой проект «Пять верст» в Мытищах отметил 4 года со дня основания

Забег ко дню рождения объединил в Мытищах более 200 любителей спорта из разных городов. Праздничная гонка запомнилась своей особенной сплоченностью и дружелюбным настроем: 158 человек пересекли финишный створ пятикилометровой дистанции.

Первые организованные пробежки в центральном парке городского округа Мытищи прошли в первую субботу апреля 2021 года. Основной локацией для любителей бега и здорового образа жизни стал городской «Парк Мира». Организаторы мероприятия рассказали, что «Пять верст» — это не соревнование, поэтому здесь всегда будет царить атмосфера поддержки и позитива.

Трассу пометили фишками, расставили на всем протяжении волонтеров, всегда готовых прийти участникам на помощь. На месте сбора бегунов организовали дежурство. Субботние пробежки на регулярной основе стали традицией для более 200 человек в возрасте от четырех до 74 лет. Традиционный сбор и начало разминки — каждую субботу в 08:45 в районе акведука. Стартовали бегуны в 09:00.

После забега участников из Москвы, Королева, Балашихи, Люберец, Красногорска и Мытищ ждало теплое общение и праздничные угощения.