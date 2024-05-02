Базу «Металлоторг» реконструируют в Лобне | 360°

Подмосковье 02 мая 2024, 18:59 Базу «Металлоторг» реконструируют в Лобне АО "Металлоторг"

Читать 360 в

Новые объекты построят на территории базы «Металлоторг» в Лобне. Инвестиции в проект составят около 300 миллионов рублей, а его реализация позволит создать в округе 30 рабочих мест.

Проект будет сопровождать Центр содействия строительству. Реконструкцию базы проведут в два этапа: построят одноэтажный крытый склад для хранения металлопроката, а также демонтируют старые открытые площадки хранения.

Реклама

Новое здание будет представлять собой специализированный расходно-накопительный логистический центр, в котором будут принимать и хранить различные виды черных металлов. Объем складируемого металла достигнет 12 тысяч тонн в год.

Напомним, Подмосковье совместно с Китаем и Казахстаном запустит транспортно-логистический хаб под Наро-Фоминском. Как подчеркнул глава региона Андрей Воробьев, это знаковый трехсторонний проект для стран. Новый коридор войдет в состав терминала «Селятино» — одного из самых крупных сухих портов Московской области.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».